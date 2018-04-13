Музей русского импрессионизма в САО станет одной из площадок тотального диктанта

Музей русского импрессионизма, который находится в Беговом районе (Ленинградский проспект, 15, стр.11) приглашает проверить свою грамотность.

Тотальный диктант — это ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Представляет собой диктант для всех желающих проверить свои знания на родном языке. Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты, причём как классики, так и современники. А диктовать тексты обычно приглашают известных представителей массовой культуры.

В этом году всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет в стенах Музея русского импрессионизма во второй раз. Проверить свою грамотность поможет актер театра и кино Константин Крюков

Все желающие смогут написать диктант на -1 этаже Музея.

Начало мероприятия в 14:00.