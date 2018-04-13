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Санкт-Петербургская филармония присоединилась к образовательному проекту «Большой музей»
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Санкт-Петербургская филармония присоединилась к образовательному проекту «Большой музей» 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича первой среди концертных организаций России вошла в число партнеров образовательного проекта Яндекса «Большой музей». Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.
Проект «Большой музей», начавший в апреле работу в основном режиме, позволяет самым разным музеям создавать сайты и приложения, а также материалы для них — мультимедийные туры, галереи, статьи. На платформе образовательного проекта также представлены Политехнический музей, Третьяковская галерея, Музей истории ГУЛАГа. Проект филармонии на платформе «Большой музей» посвящен ее 100-летию, которое будет отмечаться в 2021 году.
"Предстоящая круглая дата для нас — не только прекрасный повод для проведения концертов и фестивалей, но и возможность сделать еще один шаг навстречу самому широкому кругу слушателей. Мы бережно собираем, оцифровываем, переписываем и анализируем материалы из наших богатых архивов, придумываем, как с их помощью заинтересовать музыкальным искусством пока еще «немузыкальную» публику.
Проект «Большой музей» открывает в этом смысле для нас новые многообещающие перспективы", — сказал Петровский.
По его словам, в разделе филармонии на сайте проекта «Большой музей» размещены тексты о выступлениях в ее Большом зале (бывшем зале Дворянского собрания) композиторов XIX века Ференца Листа и Гектора Берлиоза, история об открытии в 1921 году первой в стране Петроградской государственной филармонии, а также материал с советами, как подготовиться к концерту классической музыки, и этот раздел будет постоянно пополняться.
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