Санкт-Петербургская филармония присоединилась к образовательному проекту «Большой музей»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича первой среди концертных организаций России вошла в число партнеров образовательного проекта Яндекса «Большой музей». Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

Проект «Большой музей», начавший в апреле работу в основном режиме, позволяет самым разным музеям создавать сайты и приложения, а также материалы для них — мультимедийные туры, галереи, статьи. На платформе образовательного проекта также представлены Политехнический музей, Третьяковская галерея, Музей истории ГУЛАГа. Проект филармонии на платформе «Большой музей» посвящен ее 100-летию, которое будет отмечаться в 2021 году.

"Предстоящая круглая дата для нас — не только прекрасный повод для проведения концертов и фестивалей, но и возможность сделать еще один шаг навстречу самому широкому кругу слушателей. Мы бережно собираем, оцифровываем, переписываем и анализируем материалы из наших богатых архивов, придумываем, как с их помощью заинтересовать музыкальным искусством пока еще «немузыкальную» публику.

Проект «Большой музей» открывает в этом смысле для нас новые многообещающие перспективы", — сказал Петровский.