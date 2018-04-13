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Юные жители Войковского посетили экспозицию «Жены» в Музее русского импрессионизма
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Юные жители Войковского посетили экспозицию «Жены» в Музее русского импрессионизма 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Учащиеся начальных и старших классов школы №90, расположенной в Войковском, побывали с экскурсией в Музее русского импрессионизма. Ребята посетили выставку «Жёны».
— Экспозиция, посвященная спутницам жизни знаменитых художников-импрессионистов, впечатляет современным, инновационным подходом к организации пространства, — поделился представитель школы. — На подрастающее поколение экспонаты произвели неизгладимое впечатление и подарили букет приятных и радостных эмоций.
Сюрпризом для детей стали творческие мастер-классы, в которых каждый смог проявить свой талант и умения. (ео)
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