В стенах управы Гагаринского района открылась выставка, посвященная первому космонавту 

10 апреля в стенах управы Гагаринского района состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной первому мировому космонавту Юрию Гагарину. Экспозиция «Вот каким он парнем был…», инициатива создания которой принадлежит талантливому журналисту, общественному советнику главы управы Юрию Белкину, рассказывает о жизни великого космонавта.
Почетные гости выставки директор Московского мемориального музея космонавтики Наталья Артюхина, руководитель Гагаринского отделения Ассоциации музеев космонавтики РФ Александр Дятлов, и.о. главы администрации МО Гагаринский Ольга Фролова и многие другие, присутствовавшие на торжественном перерезании ленточки, выразили восхищение и благодарность Юрию Белкину за ее создание.
Красную ленточку на открытии выставки перерезали Юрий Белкин и Марина Кулик, оставив себе атласный лоскуток в память о ярком для Гагаринского района событии.
Выставка открыта для всех желающих по будням в часы работы управы.