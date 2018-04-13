В стенах управы Гагаринского района открылась выставка, посвященная первому космонавту

10 апреля в стенах управы Гагаринского района состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной первому мировому космонавту Юрию Гагарину . Экспозиция «Вот каким он парнем был…», инициатива создания которой принадлежит талантливому журналисту, общественному советнику главы управы Юрию Белкину, рассказывает о жизни великого космонавта.

Почетные гости выставки директор Московского мемориального музея космонавтики Наталья Артюхина, руководитель Гагаринского отделения Ассоциации музеев космонавтики РФ Александр Дятлов , и.о. главы администрации МО Гагаринский Ольга Фролова и многие другие, присутствовавшие на торжественном перерезании ленточки, выразили восхищение и благодарность Юрию Белкину за ее создание.

Красную ленточку на открытии выставки перерезали Юрий Белкин и Марина Кулик, оставив себе атласный лоскуток в память о ярком для Гагаринского района событии.

Выставка открыта для всех желающих по будням в часы работы управы.