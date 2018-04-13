Конкурс на художественное оформление Дома Высоцкого в Москве проходит стадию согласования

Руководство Дома Высоцкого на Таганке в Москве в настоящее время согласовывает конкурс на художественное оформление, при этом в музее продолжается реконструкция, ремонтно-строительные работы планируют завершить к концу апреля, сообщил РИАМО в пятницу заместитель директора дома-музея Высоцкого Максим Бакановский.

«Идет реконструкция, идут сейчас ремонтно-строительные работы, в стадии подготовки-заключения другие конкурсные процедуры на художественное оформление, например, на мультимедийный контент», — сказал Бакановский.

Он отметил, что ремонтно-строительные работы планируют закончить в конце апреля, а к 25 июля постараются завершить всю реконструкцию дома-музея Высоцкого.

«Конкурс еще не объявлен, процедура находится на согласовании у организации, которая называется «Государственное агентство управления инвестициями». Это одна из стадий согласования конкурсной процедуры, сколько это продлится, пока не известно, тяжелое согласование», — добавил Бакановский.

По его словам, после реконструкции площадь экспозиции вырастет, что позволит в несколько раз увеличить число мультимедийных объектов.

Дом Высоцкого на Таганке первого февраля закрылся на реконструкцию, в ходе которой площадь экспозиции вырастет с 220 до 567 квадратных метров, а количество экспонатов — с 937 до 1384. Кроме того, в несколько раз увеличится число мультимедийных объектов. Открытие музея планировалось 25 июля.

Дом-музей Высоцкого на Таганке создан в 1992 году и располагается в постройке XIX века на улице Высоцкого (бывший Нижний Таганский тупик). Основу коллекции составляет личный архив поэта и певца и членов его семьи. Это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, предметы живописи и графики, нумизматики. Фонды музея насчитывают 52799 единиц хранения, а основной фонд составляет 29556 предметов.