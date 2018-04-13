Ребята из гимназии № 45 выступили в конкурсе сценического мастерства

В конкурсе сценического искусства в рамках XVI открытого лингвистического фестиваля «Мир в XXI веке» творческий коллектив из гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма представили инсценировку сказки «Теремок».

Творческий коллектив " Креатив" гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма принял участие в конкурсе сценического искусства в рамках XVI открытого лингвистического фестиваля «Мир в XXI веке». Об этом сообщается на сайте гимназии.

Обучающиеся нескольких классов гимназии № 45 впервые инсценировали сказку «Теремок» на английском языке на сцене ЦТ «На Вадковском» под руководством Францкевич Оксаны Михайловны.

Дети получили огромное удовольствие, ценный опыт, а также диплом участника, а руководителю коллектива была вручена благодарность.