Лайки, коррупция и сексуальные домогательства: иллюстрации итальянского художника на злободневные темы дня

Марко Мелграти — художник и иллюстратор из Милана. На протяжении долгих лет он рисует для многих изданий в области культуры, политики и технологий и придерживается определенного жанра.

По его мнению, искусство — это прежде всего осмысление проблем в обществе и только потом — эстетическое удовольствие. Каждая его иллюстрация представляет собой емкий комментарий на социальные и политические темы, провоцирует и заставляет посмотреть по-новому на наши привычки и предубеждения, задуматься над тем, что делают наши политики и какое влияние на нас оказывают технологии.

Предлагаем вам подборку его иллюстраций на самые злободневные темы.

Bored Panda

Сеть для лайков.

Целься выше.

Политика.

Путь к джихаду.

Настоящее преступление.

Теневые игры.

Ответ.

Грустная правда об инстаграме.

Ковер-самолет.

Цена не соответствует.

Абстракция?

Открытые профили.

Социальная исповедь.

К чему ведут комплексы из-за внешности.

Зоопарк.

Охотник.

Сократ сеет сомнения.

Расти быстрее.

Сквозь любовь.

Лидеры мнений.

Грамотность в век эмоджи.

Тогда и сейчас.

Используй его с умом.

Смерть приватности.

Бегите из улья.