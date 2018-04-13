Лайки, коррупция и сексуальные домогательства: иллюстрации итальянского художника на злободневные темы дня 

Марко Мелграти — художник и иллюстратор из Милана. На протяжении долгих лет он рисует для многих изданий в области культуры, политики и технологий и придерживается определенного жанра.
По его мнению, искусство — это прежде всего осмысление проблем в обществе и только потом — эстетическое удовольствие. Каждая его иллюстрация представляет собой емкий комментарий на социальные и политические темы, провоцирует и заставляет посмотреть по-новому на наши привычки и предубеждения, задуматься над тем, что делают наши политики и какое влияние на нас оказывают технологии.
Предлагаем вам подборку его иллюстраций на самые злободневные темы.
Bored Panda
Сеть для лайков.
Целься выше.
Политика.
Путь к джихаду.
Настоящее преступление.
Теневые игры.
Ответ.
Грустная правда об инстаграме.
Ковер-самолет.
Цена не соответствует.
Абстракция?
Открытые профили.
Социальная исповедь.
К чему ведут комплексы из-за внешности.
Зоопарк.
Охотник.
Сократ сеет сомнения.
Расти быстрее.
Сквозь любовь.
Лидеры мнений.
Грамотность в век эмоджи.
Тогда и сейчас.
Используй его с умом.
Смерть приватности.
Бегите из улья.