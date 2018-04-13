Фото знаковых культурных событий из архива ТАСС представят на выставке в Курской области

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Фотовыставка «Культура в объективе ТАСС» откроется 18 апреля в городе Железногорске Курской области, сообщили в пресс-службе администрации области.

"Выставка под названием «Культура в объективе ТАСС» откроется в Железногорске 18 апреля в рамках фестиваля искусств «АРТ-ОКНО». В экспозицию войдут снимки разных лет с самых знаковых и ярких театральных, музыкальных постановок из фотоархива агентства", — сказали в пресс-службе.

Как сообщила куратор проекта Кристина Малимон, ТАСС впервые принимает участие в фестивале. «Всего представлено 30 фотографий, часть из них — черно-белые. Планируется, что после Курской области выставка будет представлена и в других регионах в рамках фестиваля искусств», — сказала она.

Валентин Катаев и "Тема культуры всегда занимала особое место в работе ТАСС. И не только потому, что в агентстве работали и с ним сотрудничали выдающиеся поэты, писатели и художники, в числе которых Владимир Маяковский и Константин Паустовский Сергей Михалков , Михаил Черемных и Николай Денисовский, Павел Соколов-Скаля и Борис Ефимов , Кукрыниксы и многие другие представители творческих профессий. Агентство и само стало родоначальником целого направления в плакатном искусстве — агитационно-патриотических плакатов периода Гражданской и Великой Отечественной войны — «Окна РОСТА» и «Окна ТАСС», — отмечается в сообщении администрации региона.

В 2016 году ТАСС оцифровал и систематизировал свой исторический фонд фотографий. В уникальной коллекции, насчитывающей свыше 850 тыс. изображений, собраны лучшие работы фотожурналистов агентства, которые были сделаны ими в разные годы XX века. Вход на выставку будет свободным. Увидеть фотоархив ТАСС в Железногорске можно будет до 13 мая.

О фестивале

Региональный фестиваль «АРТ-ОКНО» учрежден в 2017 году благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» для предоставления равного доступа к культуре для жителей небольших городов из разных регионов России. География фестиваля охватывает Белгородскую, Курскую и Оренбургскую области. В рамках него проходят гастроли театров, выставки и мастер-классы.