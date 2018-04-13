Фото знаковых культурных событий из архива ТАСС представят на выставке в Курской области 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Фотовыставка «Культура в объективе ТАСС» откроется 18 апреля в городе Железногорске Курской области, сообщили в пресс-службе администрации области.
"Выставка под названием «Культура в объективе ТАСС» откроется в Железногорске 18 апреля в рамках фестиваля искусств «АРТ-ОКНО». В экспозицию войдут снимки разных лет с самых знаковых и ярких театральных, музыкальных постановок из фотоархива агентства", — сказали в пресс-службе.
Как сообщила куратор проекта Кристина Малимон, ТАСС впервые принимает участие в фестивале. «Всего представлено 30 фотографий, часть из них — черно-белые. Планируется, что после Курской области выставка будет представлена и в других регионах в рамках фестиваля искусств», — сказала она.
Среди представленных фотографий — портреты балерины Галины Улановой, поэта Булата Окуджавы, певицы Эдиты Пьехи, актрисы Анастасии Вертинской. Также посетители выставки смогут увидеть дрессировщика Вальтера Запашного, который держит на плечах льва весом 330 кг, праздничный салют в Москве 1 мая 1980 года, народного артиста Олега Попова во время выступления в Московском цирке, дирижера Мстислава Ростроповича во время концерта в 1990 году.
"Тема культуры всегда занимала особое место в работе ТАСС. И не только потому, что в агентстве работали и с ним сотрудничали выдающиеся поэты, писатели и художники, в числе которых Владимир Маяковский и Константин Паустовский, Валентин Катаев и Сергей Михалков, Михаил Черемных и Николай Денисовский, Павел Соколов-Скаля и Борис Ефимов, Кукрыниксы и многие другие представители творческих профессий. Агентство и само стало родоначальником целого направления в плакатном искусстве — агитационно-патриотических плакатов периода Гражданской и Великой Отечественной войны — «Окна РОСТА» и «Окна ТАСС», — отмечается в сообщении администрации региона.
В 2016 году ТАСС оцифровал и систематизировал свой исторический фонд фотографий. В уникальной коллекции, насчитывающей свыше 850 тыс. изображений, собраны лучшие работы фотожурналистов агентства, которые были сделаны ими в разные годы XX века. Вход на выставку будет свободным. Увидеть фотоархив ТАСС в Железногорске можно будет до 13 мая.
О фестивале
Региональный фестиваль «АРТ-ОКНО» учрежден в 2017 году благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» для предоставления равного доступа к культуре для жителей небольших городов из разных регионов России. География фестиваля охватывает Белгородскую, Курскую и Оренбургскую области. В рамках него проходят гастроли театров, выставки и мастер-классы.