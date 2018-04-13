Выставка в честь 195-летия Александра Островского прошла в центре «Столица»

В подразделении «Харьковское» образовательного комплекса градостроительства «Столица» прошла книжно-иллюстрированая выставка «Смех, слезы и истина» в четверг, 12 апреля.

Сотрудники и воспитанники учреждения подготовили собрали книги и иллюстрации, посвященные русскому писателю Александру Островскому . Так они отметили сто девяносто пять лет со дня рождения великого драматурга.

«Александр Николаевич стоит у истоков развития русского драматического театра. Его драмы и по сей день пользуются огромной популярностью благодаря необыкновенному колориту его таланта как писателя и драматурга, который всегда чувствовал, чего ждет от него светская публика», — рассказали в администрации центра.

Среди самых известных работ великого драматурга «Без вины виноватые», «Бесприданница», «Гроза», «Волки и овцы», «Снегурочка», «На чужом пиру похмелье», «За чем пойдешь, то и найдешь», «Свои люди — сочтемся» и другие. По этим пьесам до сих пор ставят спектакли и по их мотивам снимают фильмы.

Благодаря выставке, студенты «Харьковского» подразделения смогли по-новому взглянуть на жизнь и творчество русского писателя, а также узнать много нового о театральных постановках по его произведениям.