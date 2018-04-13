Творчество Бялыницкого-Бирули представят делегациям Белоруссии и России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости . Творчество выдающегося белорусского и советского живописца Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули представят делегациям из Белоруссии и России 17 и 18 апреля в Тверской области, сообщает в пятницу пресс-служба постоянного комитета Союзного государства.

В мероприятии примут участие госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота , генеральный директор Национального художественного музея республики Беларусь Владимир Прокопцов, зампред правительства Тверской области Андрей Белоцерковский

"Более 20 экспертов из России и республики Беларусь примут участие в экспертно-медийном туре, посвящённом творчеству выдающегося художника Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули", — сказал РИА новости представитель пресс-службы.

В рамках мероприятия делегации из двух стран смогут подробно ознакомиться с жизнью и творчеством художника, побывать в окрестностях усадьбы, которую называют «тверским Абрамцево». Именно эту усадьба стала настоящим источником вдохновения многих русских художников. Здесь Левитаном была написана картина «Над вечным покоем».

rightВитольд Бялыницкий-Бируля — белорусский, русский и советский живописец-пейзажист. Художник родился 31 января (12 февраля) 1872 года в деревне Крынки Белыничского района Могилёвской губернии Российской империи в семье мелкого арендатора. С 1897 года Бялыницкий-Бируля начал представлять свои картины на выставках московского общества любителей художеств и московского товарищества художников, на международных выставках и конкурсах. С 1899 года имя художника появляется в каталогах передвижных выставок. В 1904 году его избирают членом товарищества передвижников, а через четыре года он удостаивается звания академика живописи.

В 1912 году художник приобрёл участок земли в Тверской губернии на берегу озера Удомля, именно в этих местах часто работал Левитан, и построил здесь дом с мастерской. Свою небольшую усадьбу он назвал «Чайка». Члены партии и правительства приезжали на охоту в это имение, оставленное художнику как личная собственность.