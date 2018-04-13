Названы участники проекта павильона России на Венецианской биеннале

В павильоне представят проект «Станция „Россия“», посвященный российским железным дорогам: внутри будет устроена станция ожидания, камеры хранения, депо. Сам павильон сделают в виде железнодорожной станции.

Над экспозицией будет работать главный архитектор «Метрогипротранса» и автор Живописного моста в Серебряном бору Николай Шумаков , архитектор «Студии 44» Никита Явейн , работавший над Ладожским вокзалом в Санкт–Петербурге, а также архитектурные бюро «Литейная часть-91» и «Студия 911» и группа «Горожане / Citizenstudio».

В павильоне России также покажут инсталляцию художника Ардена Валда и работы граффитчика Анатолия Акуе. Часть экспозиции посвятят проекту группы «Новый элемент расселения», который выставлялся на Миланской триеннале в 1968 году.