Названы участники проекта павильона России на Венецианской биеннале 

В павильоне представят проект «Станция „Россия“», посвященный российским железным дорогам: внутри будет устроена станция ожидания, камеры хранения, депо. Сам павильон сделают в виде железнодорожной станции.
Над экспозицией будет работать главный архитектор «Метрогипротранса» и автор Живописного моста в Серебряном бору Николай Шумаков, архитектор «Студии 44» Никита Явейн, работавший над Ладожским вокзалом в Санкт–Петербурге, а также архитектурные бюро «Литейная часть-91» и «Студия 911» и группа «Горожане / Citizenstudio».
В павильоне России также покажут инсталляцию художника Ардена Валда и работы граффитчика Анатолия Акуе. Часть экспозиции посвятят проекту группы «Новый элемент расселения», который выставлялся на Миланской триеннале в 1968 году.
В качестве куратора «Станции „Россия“» выступит комиссар российского павильона Семен Михайловский, основным партнером станет РЖД. Темой Венецианской биеннале в этом году стало «Свободное пространство». Фестиваль продлится с 26 мая по 25 ноября 2018 года.