Ещё
Названы участники проекта павильона России на Венецианской биеннале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы участники проекта павильона России на Венецианской биеннале 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
В павильоне представят проект «Станция „Россия“», посвященный российским железным дорогам: внутри будет устроена станция ожидания, камеры хранения, депо. Сам павильон сделают в виде железнодорожной станции.
Над экспозицией будет работать главный архитектор «Метрогипротранса» и автор Живописного моста в Серебряном бору Николай Шумаков, архитектор «Студии 44» Никита Явейн, работавший над Ладожским вокзалом в Санкт–Петербурге, а также архитектурные бюро «Литейная часть-91» и «Студия 911» и группа «Горожане / Citizenstudio».
В павильоне России также покажут инсталляцию художника Ардена Валда и работы граффитчика Анатолия Акуе. Часть экспозиции посвятят проекту группы «Новый элемент расселения», который выставлялся на Миланской триеннале в 1968 году.
В качестве куратора «Станции „Россия“» выступит комиссар российского павильона Семен Михайловский, основным партнером станет РЖД. Темой Венецианской биеннале в этом году стало «Свободное пространство». Фестиваль продлится с 26 мая по 25 ноября 2018 года.
Strelka Magazine: последние новости
12 лучших постеров Стрелки Центр Гиляровского вошел в список лучших новых музеев по версии The Guardian Художник-каллиграф Покрас Лампас раскрасил окна пространства Hyundai на Новом Арбате
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть53
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение