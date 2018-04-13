В Пушкинском музее пройдет выставка «Скульпторы и livre d'artiste»

Бориса Фридмана. На экспозиции будут представлены работы Огюста Родена, Мишеля Гино, Анри Лоранса, Аристида Майоля, Марино Марини, Генри Мура , Миммо Паладино, Арнальдо Помодоро, Осипа Цадкина — всего 22 издания livre d’artiste. Зрители также смогут убедиться, что зачастую скульптурное произведение близко по стилистике к печатной графике того же мастера — ведь на выставке будет представлен ряд скульптурных работ обозначенных авторов. Основу экспозиции составят издания из собраний коллекционеров Георгия Генса

Огюст Роден Иллюстрация к изданию Октав Мирбо. Сад пыток

Что такое Livre d’artiste? Так называют тип издания литературного текста с иллюстрациями, выполненными в виде оригинальной печатной графики. Важная черта таких изданий в том, что они создавались, для показа работы художника, а текст при этом уходил на второй план, являясь своего рода конструкцией, в которой и размещается работа.

Генри Мур Иллюстрация к изданию Иоганн Вольфганг Гёте

Скульпторы сочетают в себе также мастерство рисования. Задумывая будущую работу, они прорабатывают на бумаге различные ее варианты, мысля объемно в плоскости рисунка. Линия — то общее, что объединяет рисунок и скульптуру. Поэтому процесс формирования изданий livre d’artiste схож с творческим процессом создания скульптурной композиции.

Фотография: DR Миммо Паладино Иллюстрация к изданию Адонис. Тайна, про нас рассказывающая

Увидеть все работы скульпторов вживую и убедиться в схожести работ и процессов создания можно будет в Пушкинском музее в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков (Волхонка, 14) уже с 26 апреля. Экспозиция продлится до 2 сентября 2018 года.