Айвазовский, Коровин, Лагорио. Конфискованные у замминистра финансов МО картины выставят в «Новом Иерусалиме»

Третьяковская галерея 18 апреля передаст подмосковному музею «Новый Иерусалим» картины русских живописцев и коллекцию букинистических раритетов. Их конфисковали у бывшего замминистра финансов Московской области Валерия Носова. По словам музейных работников, экспонаты станут значимым приобретением и достойным пополнением музейной коллекции.

Список раритетов

Список экспонатов музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» пополнят работы знаменитых русских живописцев: Ивана Айвазовского, Константина Коровина, Льва Лагорио, Филиппа Малявина, Степана Колесникова, Александра Киселева — в общей сложности 13 полотен. Кроме них, музею передадут две фотографии Федора Шаляпина с его дарственными надписями.

Большинство букинистических раритетов, а всего их 16, были отпечатаны в типографиях знаменитых книгоиздателей Ивана Сытина и Алексея Суворина в 1880–1915 годах. Старейшее из книжных приобретений — шеститомная «История Петра Великого в сочинении Вениамина Берлиана» — было издано в петербургской типографии Конрада Винберга в 1833 году.

Не меньшую ценность представляет трехтомник «Москва в ее прошлом и настоящем. Посвящается памяти Е. С. Забелина», отпечатанная в типографии Русского товарищества в 1835 году. Всего музею передадут 37 экспонатов, включая картины:

Александра Киселева 1838–1911 гг. ;

Степана Колесникова «Бондарь», 1915 г. ;

Ивана Айвазовский, 1866 г. ;

Константина Коровина «Париж»;

Льва Лагорио;

М. Малявина;

В. И. Полякова «Тверской булл»;

Две картины Георге А. дэ Погедаефф, датированные 10.09.1962 и 07.08.1960;

Лагова, XX век.

У трех картин автор неизвестен: это работы с изображением берега, пейзажа и с названием «Автопортрет».

Уголовное дело

Валерий Носов в Тверском суде. Источник фото: РИА «Новости» / Андрей Стенин

Все передаваемые в музей «Новый Иерусалим» художественные ценности изъяли у бывшего замминистра финансов Московской области Валерия Носова. В декабре 2014 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к 14 годам лишения свободы за мошенничество, растрату и легализацию имущества, приобретенного незаконным путем. Из-за преступных действий Носова областной бюджет потерял более 17 миллиардов рублей. Во время расследования у экс-чиновника изъяли многочисленные букинистические и художественные ценности, а также предметы искусства. Их передали на временное хранение в Третьяковскую галерею.

«С целью открытия выставки для жителей и гостей Подмосковья Министерство имущественных отношений Московской области предложило передать художественные ценности и предметы искусства Валерия Носова в государственное бюджетное учреждение культуры Московской области музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», — сообщили «360» в подмосковном Минкульте.

Следственный комитет и руководство галереи инициативу региональных властей поддержали. Передача картин и антикварных книг подмосковному музею состоится 18 апреля.

Событие для музея и области

Источник фото: сайт музея «Новый Иерусалим»

Перед тем как новые экспонаты будут выставлены в музейных залах, их отправят на серию экспертиз, рассказала «360» заместитель директора музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Марина Зацепина.

«Сейчас важен сам факт принятия этих работ. Позднее будет определена тематика выставки. Возможно, работы выставят в рамках нескольких экспозиций, ведь там не только картины, но и книги, и фотографии», — сказала она.

Состав работ очень сильный и весомый. Все работы ценные. Фотографии — оригиналы Шаляпина. Безусловно, это достойное пополнение музейной коллекции. Это событие как для музея, так и для всей Московской области

— Марина Зацепина.

В большинстве своем авторы художественных полотен достаточно именитые, отметила в беседе с «360» главный хранитель музея Наталья Сафонова. Поэтому почти все работы, скорее всего, займут место в постоянной экспозиции в художественной галерее.

«Из тех, кого с первого взгляда узнают посетители, это Айвазовский, Коровин, Лагорио, Малявин. У нас достаточно сильная собственная коллекция, и мы очень рады такому существенному ее пополнению», — добавила она.