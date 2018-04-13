Фотобиеннале 2018 

Работы известных итальянских фотографов выставлены в залах Манежа: Джанни Беренго Гардина, Джонни Монкады, Пьеро Марсили Либелли, который запечатлел портреты Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни, Роя Лихтенштейна, Аллена Гинсберга, Уильяма Берроуза. Наиболее выдающийся российский фотограф Валерий Нистратов представит свои работы на выставке «Архаика», а также будут выставлены снимки таких фотографов, как Михал Соларски, Рене Фицек, Дмитрий Лукьянов, Ольга Иванова, Наталия Куприянова: они представят свои работы в рамках проекта «Каникулы в советских санаториях».
Крупный проект «Первополосные и закулисные» представлен на выставке: он рассказывает о «вершителях судеб» в необычных ракурсах. Также интересен проект «Тысячи солнц»: в нём представлены документальные фото ядерных взрывов.