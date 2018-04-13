Фотобиеннале 2018

Крупный проект «Первополосные и закулисные» представлен на выставке: он рассказывает о «вершителях судеб» в необычных ракурсах. Также интересен проект «Тысячи солнц»: в нём представлены документальные фото ядерных взрывов.