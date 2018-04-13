В Манеже проходит Фотобиеннале-2018 

Отечественные и зарубежные фотографы представили свои работы на Фотобиеннале в разных проектах: «Архаика» (российский фотограф Валерий Нистратов), «Каникулы в советских санаториях» (Ольга Иванова, Михал Соларски, Дмитрий Лукьянов, Наталия Куприянова, Рене Фицек), «Moments» (фотографии, сделанные камерой автомобиля трёхкратным лауреатом Пулитцеровской премии Барбарой Дэвидсон и премиальным автопроизводителем Volvo Cars), «Поэтика реальности» (известный итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин), «Zero Gravity / В невесомости» (Джонни Монкада), «Фотография как перформанс» (Пьеро Марсили Либелли, который фотографировал известных личностей: Федерико Феллини, Уильяма Берроуза, Аллена Гинсберга, Роя Лихтенштейна, Марчелло Мастроянни). Обращает внимание зрителей крупная выставка «Первополосные и закулисные», где запечатлены «вершители судеб» в разных ракурсах, а также интересен проект «Тысяча солнц», на котором представлены документальные фотографии ядерных взрывов. Выставка продлится до 27 мая.