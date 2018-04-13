Эрмитажу подарили книгу про британского кота, приехавшего «на стажировку» в главный музей России

Дом детской литературы The Сlever Fox Press специально для Эрмитажа издал на двух языках книгу про маленького кота, который, услышав о возможности стажироваться перед поступлением в университет в главном музее России, приехал из Англии в Петербург и на год примкнул к команде здешних «мурлык» и освоил их навыки.

Книга «Эрмитажные коты» Юлии Галкиной и Маши Клот написана в жанре «Как я провел это лето», наполнена живыми деталями английской и эрмитажной жизни и дает возможность ощутить вновь детскую радость от посещения любимого музея.

Издательство The Сlever Fox Press занимается только благотворительными проектами, создавая книги, которые могут помочь ребенку лучше адаптироваться в этом мире, сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.