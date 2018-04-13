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Эрмитажу подарили книгу про британского кота, приехавшего «на стажировку» в главный музей России
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Эрмитажу подарили книгу про британского кота, приехавшего «на стажировку» в главный музей России 

Интересант 32 минуты назад
Дом детской литературы The Сlever Fox Press специально для Эрмитажа издал на двух языках книгу про маленького кота, который, услышав о возможности стажироваться перед поступлением в университет в главном музее России, приехал из Англии в Петербург и на год примкнул к команде здешних «мурлык» и освоил их навыки.
Книга «Эрмитажные коты» Юлии Галкиной и Маши Клот написана в жанре «Как я провел это лето», наполнена живыми деталями английской и эрмитажной жизни и дает возможность ощутить вновь детскую радость от посещения любимого музея.
Издательство The Сlever Fox Press занимается только благотворительными проектами, создавая книги, которые могут помочь ребенку лучше адаптироваться в этом мире, сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.
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