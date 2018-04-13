Улыбка Моны Лизы зависит от настроения смотрящего

Ученые провели исследование и заключили, что для всех улыбка Моны Лизы, смотрящей на публику с самой известной картины в мире, совсем разная. То, какой вы видите выражение лица женщины, зависит от вашего же внутреннего состояния и настроения. Так и выходит, что её эмоции — не её, а скорее отражение тех, что держит в себе разглядывающий её человек.

Ранее ученые пытались с помощью специальной программы, определяющей человеческие эмоции, осмотреть полотно да Винчи и результат был таков: лицо с портрета на 83% излучает радость, на 9% — отвращение, на 6% — страх, 2% — что-то между радостью и злостью.