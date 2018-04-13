«Выбрал не ту профессию»: будущий врач на досуге рисует овец и космонавтов

Довольно необычные рисунки создает студент медицинского университета Томас Кран. Когда у молодого человека появляется свободное время, он отдыхает от тяжелой учебы, рисуя космонавтов в компании овец.

Из-за сильного стресса, который Томас испытывает во время учебы, ему приходится как-то отвлекаться, и делает он это вот таким нестандартным способом. Молодой человек рисует картины, изображая космонавтов и овец. Довольно странное сочетание, но именно в этом и есть неповторимость картин. Студент медицинского факультета признался, что уже давно интересуется космической тематикой и всегда рисовал эскизы неизвестных людей в скафандрах в своих тетрадках. А теперь творчество перешло на более серьезный уровень, и произведения искусства украшают квартиру самого художника.

В сети одновременно восхищаются и поражаются творчеством парня. По словам интернет-пользователей, молодой человек очень талантливо рисует и, возможно, должен был выбрать другую профессию. А некоторые и вовсе попросили психологов, обитающих в интернете, объяснить такое изобразительное искусство. Ведь по рисункам человека, как и по почерку, можно определить его характер и внутреннее состояние. Многим очень интересно, что же в голове у Томаса, что могло заставить его сочетать на одном холсте такие несовместимые вещи.

Подписчики художника-врача с удовольствием наблюдают за его новыми творениями и не перестают восхищаться его фантазией. Они не представляют, как такое дарование будет посвящать время рисованию, работая врачом, и предполагают, что ему придется выбрать одно из двух. Профессия врача требует максимальной концентрации, поэтому искусство может оставаться только на уровне хобби. Томасу советуют как следует подумать, прежде чем сделать окончательный выбор специальности. «Выбрал не ту профессию» «Вам нужно заняться профессионально» «Закончите учебу — будет не до рисования» «Врач работа очень ответственная, выбирайте что-то одно»