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Девять представителей Подмосковья получили гранты президента РФ на свои творческие проекты
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Девять представителей Подмосковья получили гранты президента РФ на свои творческие проекты 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Президент России Владимир Путин 12 апреля присудил гранты творческим проектам в области культуры и искусства, поддержку своих проектов получили, в том числе, девять жителей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры.
«Двенадцатого апреля Владимир Путин подписал распоряжение «О присуждении грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Из 100 победителей девять живут в Подмосковье», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Проекты победителей касаются разных отраслей: это и фотодело, и историческое исследование, и выставочный проект.
Гранты президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства присуждаются ежегодно. Их получили 100 руководителей проектов из 32 субъектов Российской Федерации, отобранных по результатам конкурса в 2017 году.
Среди получателей гранта президента — музейные и библиотечные работники, ученые, историки, журналисты, преподаватели, писатели, художники, театральные деятели, режиссеры, краеведы, социологи, фотографы и музыканты.
В частности, в документе есть фамилии художественного руководителя Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина, народного артиста Российской Федерации певца Олега Погудина.
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