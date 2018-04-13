Девять представителей Подмосковья получили гранты президента РФ на свои творческие проекты

Президент России Владимир Путин 12 апреля присудил гранты творческим проектам в области культуры и искусства, поддержку своих проектов получили, в том числе, девять жителей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры

«Двенадцатого апреля Владимир Путин подписал распоряжение «О присуждении грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Из 100 победителей девять живут в Подмосковье», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева

Проекты победителей касаются разных отраслей: это и фотодело, и историческое исследование, и выставочный проект.

Гранты президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства присуждаются ежегодно. Их получили 100 руководителей проектов из 32 субъектов Российской Федерации, отобранных по результатам конкурса в 2017 году.

Среди получателей гранта президента — музейные и библиотечные работники, ученые, историки, журналисты, преподаватели, писатели, художники, театральные деятели, режиссеры, краеведы, социологи, фотографы и музыканты.