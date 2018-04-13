В Лондоне был представлен новый вид клейма на основе блокчейн

Вчера в Лондоне был представлен новый вид фирменного клейма ‘Bronzechain’. Он выпущен Авторским обществом художников и дизайнеров (DACS — Design and Artists Copyright Society) совместно с платформой Verisart, которая занимается блокчейн-сертификацией произведений искусства. Предназначен для бронзовых скульптур. Автор первых работ стал Мауриц Билка.

Использование пробы объединили с применением инновационной блокчейн-технологии, создав цифровой сертификат, зарегистрированный скульптором и литейной мастерской. Такой сертификат позволит устанавливать подлинность произведения искусства без ограничения во времени.

Для всех зарегистрированных мастерских по литью изделий из бронзы проба Bronzechain будет сопровождаться лицензией от DACS. На каждое бронзовое изделие будет ставиться клеймо еще в восковой массе, до литья. Цифровой сертификат подлинности будет зарегистрирован службой лицензирования авторских прав DACS. Затем сертификат каждой работы будет сгенерирован и подтвержден платформой Verisart.

Сохраняя и защищая данные с помощью шифрования, блокчейн-сертификат усиливает действие физической пробы, регистрируя технические характеристики, которые индивидуальны для каждой работы: габаритные размеры, расположение клейма и номер выпуска. В результате любая деятельность вокруг изделий из бронзы станет более прозрачной и безопасной, что приведет к сокращению количества подделок.

текст: Марина Шматкова, фото: Bowman Sculpture