Казак‐авангардист из Ростова‐на‐Дону создает произведения из красок и LEGO

Фан‐зона чемпионата мира по футболу в Ростове‐на‐Дону будет частично декорирована картинами Максима Ильинова. Это новое имя в российском искусстве. Максим работает в необычном жанре на стыке культур, сам он называет свой стиль ‐ «казачий поп‐арт».

Художник работает в смешанных стилях, в качестве инструментов использует краски и кубики LEGO. В его работах мистическим образом соединились русские традиции иконографии, казацкие мотивы и западный

поп-арт. Сам артист считает, что его работы, несмотря на форму, не просто конфетка для глаз.

Творчество — оно одухотворяет человека. В конце концов, Бог Адама благословил — животных называй, имена придумывай. Господь сам мир сотворил и люди такие же должны быть и это правильно, это здорово и вот поп-арт казачий — он об этом

— Максим Ильинов,

казак-авангардист

Кисть и кубики LEGO у него вместо шашки. У классика жанра Энди Уорхола суп Campbell, а у Ильинова — жердела. Так народное и каноническое становится предметом

поп-арта. Понимание, что старина обретает новое звучание к Максиму пришло благодаря соцсетям, когда он начал размещать посты о своей жизни и творчестве в интернете. Переосмысляя быт через призму креатива, предлагая альтернативный взгляд на привычные вещи, художник получил позитивный отклик аудитории.

Иконы из LEGO Максим собирает неспроста — из этого необычного материала он хочет построить целый православный храм. Строительный материал — кубики всех размеров и цветов, художнику жертвуют дети. Имена подаривших кубики он записывает и молится за их здравие.

Можно делать удивительные вещи, которые будут вызывать массу эмоций даже у людей, которые другого вероисповедания. Они смотрят и восхищаются, ведь это большой труд, ведь это здорово, красиво

— Максим Ильинов.

Для детского храма уже сделаны первые объекты из кубиков: кроме православной иконы, готов покаянный крест. Разработаны эскизы будущего здания. Таким образом художник привлекает детей к созидательному труду и раздвигает границы творчества, открывая миру новое.