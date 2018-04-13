Передовые разработки пищевого и сельскохозяйственного машиностроения представили на экспозиции в Центральной Европе

В Республике Чехия (г. Брно) c 8 по 12 апреля прошла международная выставка оборудования для сельского хозяйства и производства продуктов питания «TechAgro 2018». Экспозиция организовывается раз в три года и является одним из самых посещаемых отраслевых мероприятий в Центральной Европе.

В рамках выставочного мероприятия при поддержке Минпромторга России , АО «Российский экспортный центр» и Ассоциации «Росспецмаш»была организована российская экспозиция с участием отечественных сельхозмашиностроителей и производителей пищевого оборудования. Национальный павильон располагался на площади 400 кв.м.

От производителей сельскохозяйственной техники нашу страну представляли: Комбайновый завод «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону) и «ДИАС» (г. Краснодар), а от производителей оборудования для пищевой промышленности — «Мельинвест» (г. Нижний Новгород), «Сисорт» (г. Барнаул) и «Лепта» (г. Пущино).

Завод Ростсельмаш продемонстрировал на выставке зерноуборочные комбайны RSM 161 и VECTOR 425, а также кормоуборочный комбайн RSM 1403. Компания «ДИАС» представила универсальный культиватор БПК-4 и дисковую борону БДМ-4х3П. Предприятие «Сисорт» привезло к показу фотосепаратор SmartSort 1, а «Лепта» — влагомеры для зерна, семян и других сыпучих материалов.

Перечисленным предприятиям просубсидировано участие в выставочном мероприятии в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 488.

Участниками национального павильона отмечается, что поддержка конгрессно-выставочной деятельности со стороны Минпромторга России, АО «Российский экспортный центр» и Ассоциации «Росспецмаш» позволяет российским производителям полноценно представить возможности выпускаемой техники и оборудования на крупнейших международных отраслевых выставках.

Справочно:

В 2018 году выставка занимала площадь в 87 700 кв. м, включая территорию на открытых площадях.

Количество посетителей превысило 110 000 специалистов, среди которых представители от 770 компаний из 40 стран мира.