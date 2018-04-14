В Швеции впервые пройдет фотовыставка о российской природе

СТОКГОЛЬМ, 14 апр — РИА Новости Людмила Божко . Фотовыставка о природе России впервые пройдет в Швеции с 14 апреля по 12 мая, говорится в сообщении фестиваля «Первозданная Россия».

Показ организован при содействии российского посольства в Швеции в рамках культурного обмена между странами и пройдет в Галерее природной фотографии, расположенной в городе Халльстахаммар в Центральной Швеции.

"Такой прекрасной и разнообразной природы, как в России, нет ни в одной другой стране. Без преувеличения можно сказать, что ее красота завораживает и покоряет людей во всем мире", — сказал посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев , слова которого приводятся в сообщении для прессы. Дипломат считает, «что очень важно познакомить шведов с природой России, показать, насколько многообразна и уникальна наша страна».

Открыть для себя российские просторы призывают и шведские устроители выставки. «Откройте для себя природу России с ведущими российскими фотографами-натуралистами! От степей и пустыни на юге до Арктики на севере. От леопардов и тигров до медведей и многих других животных», — так описывается выставка на сайте шведской галереи. Посетители смогут увидеть три десятка работ российских фотографов.

С пейзажами же шведской дикой природы многие россияне смогли познакомиться с января по март этого года в Москве, где проходила выставка Шведского общества фотографов дикой природы. Ее представили в рамках экспозиции V Общероссийского фестиваля «Первозданная Россия». В Москву привезли около 20 фотографий природы Швеции.

За пять лет выставку общероссийского фестиваля «Первозданная Россия» смогли посмотреть жители более чем 70 стран мира.