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В Швеции впервые пройдет фотовыставка о российской природе
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В Швеции впервые пройдет фотовыставка о российской природе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СТОКГОЛЬМ, 14 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Фотовыставка о природе России впервые пройдет в Швеции с 14 апреля по 12 мая, говорится в сообщении фестиваля «Первозданная Россия».
Показ организован при содействии российского посольства в Швеции в рамках культурного обмена между странами и пройдет в Галерее природной фотографии, расположенной в городе Халльстахаммар в Центральной Швеции.
"Такой прекрасной и разнообразной природы, как в России, нет ни в одной другой стране. Без преувеличения можно сказать, что ее красота завораживает и покоряет людей во всем мире", — сказал посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев, слова которого приводятся в сообщении для прессы. Дипломат считает, «что очень важно познакомить шведов с природой России, показать, насколько многообразна и уникальна наша страна».
Открыть для себя российские просторы призывают и шведские устроители выставки. «Откройте для себя природу России с ведущими российскими фотографами-натуралистами! От степей и пустыни на юге до Арктики на севере. От леопардов и тигров до медведей и многих других животных», — так описывается выставка на сайте шведской галереи. Посетители смогут увидеть три десятка работ российских фотографов.
С пейзажами же шведской дикой природы многие россияне смогли познакомиться с января по март этого года в Москве, где проходила выставка Шведского общества фотографов дикой природы. Ее представили в рамках экспозиции V Общероссийского фестиваля «Первозданная Россия». В Москву привезли около 20 фотографий природы Швеции.
За пять лет выставку общероссийского фестиваля «Первозданная Россия» смогли посмотреть жители более чем 70 стран мира.
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