Планы на выходные: блошиный рынок, инновации в РГБ и австрийское кино 

Sobesednik.ru рассказывает, что делать в столице, если вы забыли составить планы на выходные 14-15 апреля.
Концерты
14 апреля в «Главclub Green Concert» выступит грузинская группа Mgzavrebi. Коллектив отпраздновал свой десятый день рождения и готов радовать московскую публику любимыми мелодиями.
Выставки
С 10 апреля в Российской государственной библиотеке им. Ленина проходит выставка номинантов премии «Инновация». Выставка разделена на две части: онлайн-экспозицию можно посмотреть на специально созданном сайте и интегрированных в него сервисах, а вот офлайн-часть как раз будет представлена в РГБ.
Посетители смогут увидеть работы номинантов в категориях «Художник года» и «Новая генерация», среди которых Валерий Айзенберг, Владимир Логутов, Хаим Сокол, Игорь Самолет и другие.
Сама церемония награждения состоится в Театре Наций 27 апреля.
Фестивали
15 апреля в Музее Москвы пройдет День исторического и культурного наследия. Праздник обычно отмечают 18 апреля, и к этой дате музей основательно подготовился: во дворе уже с 14 апреля откроется блошиный рынок, а в воскресенье заработает благотворительный маркет, на котором можно пожертвовать свою одежду для учеников интернатов. Гости праздника также смогут бесплатно посетить выставку «Старая квартира» и посмотреть, как в режиме реального времени будут создаваться арт-объекты.
В центре дизайна Artplay 14-15 апреля пройдет очередной «Дуняша! Маркет». Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, зайти на выставку огромных картин, а также приобрести сладкие лакомства, аксессуары, предметы интерьера и другие вещи.
Кино
В Центре документального кино в выходные пройдет фестиваль «Новое кино Австрии», на котором можно будет увидеть картины современного австрийского кинематографа. В программе фестиваля есть комедии, мелодрамы и документальный фильм.
На большие экраны на этой неделе вышли ужастик «Тихое место» с Эмили Блант и фантастический боевик «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном.