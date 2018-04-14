Планы на выходные: блошиный рынок, инновации в РГБ и австрийское кино

Sobesednik.ru рассказывает, что делать в столице, если вы забыли составить планы на выходные 14-15 апреля.

Концерты

14 апреля в «Главclub Green Concert» выступит грузинская группа Mgzavrebi. Коллектив отпраздновал свой десятый день рождения и готов радовать московскую публику любимыми мелодиями.

Выставки

С 10 апреля в Российской государственной библиотеке им. Ленина проходит выставка номинантов премии «Инновация». Выставка разделена на две части: онлайн-экспозицию можно посмотреть на специально созданном сайте и интегрированных в него сервисах, а вот офлайн-часть как раз будет представлена в РГБ.

Сама церемония награждения состоится в Театре Наций 27 апреля.

Фестивали

15 апреля в Музее Москвы пройдет День исторического и культурного наследия. Праздник обычно отмечают 18 апреля, и к этой дате музей основательно подготовился: во дворе уже с 14 апреля откроется блошиный рынок, а в воскресенье заработает благотворительный маркет, на котором можно пожертвовать свою одежду для учеников интернатов. Гости праздника также смогут бесплатно посетить выставку «Старая квартира» и посмотреть, как в режиме реального времени будут создаваться арт-объекты.

В центре дизайна Artplay 14-15 апреля пройдет очередной «Дуняша! Маркет». Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, зайти на выставку огромных картин, а также приобрести сладкие лакомства, аксессуары, предметы интерьера и другие вещи.

Кино

В Центре документального кино в выходные пройдет фестиваль «Новое кино Австрии», на котором можно будет увидеть картины современного австрийского кинематографа. В программе фестиваля есть комедии, мелодрамы и документальный фильм.