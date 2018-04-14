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Дом на Хохрякова, «Высоцкий» и Кольцово: художник показал кипящую жизнь города в акварели
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Дом на Хохрякова, «Высоцкий» и Кольцово: художник показал кипящую жизнь города в акварели 

e1.ru 34 минуты назад
Фото: e1.ru
Екатеринбургский художник Роман Баянов показал серию работ, посвященную уральской столице. Его картины привлекают внимание тем, что они словно стоп-кадры: кажется, что велосипедисты, автомобили, люди на них замерли всего на мгновение, и сейчас все снова оживет и помчится по своим делам.
— Если настроение легкое — значит свет. Свет и цвет — больше цвета! — говорит художник. — Усиливая легкий розоватый цвет стен здания на улице Хохрякова (дом 23) до огненно-красных оттенков. Если задумчивые мысли переполняют голову — значит, это панорамы. Охватить шире, сказать больше! Палитра более деликатная. Не просто серые цвета, а гармония. Такой нейтральный цвет, чтобы яркие оттенки синего ультрамарина и пурпурного давали насыщенный оттенок, уходящий в нейтральность. И не только панорамы, но и дождливые фрагменты дорог могут многое рассказать о жизни города. От места прибытия (аэропорт Кольцово) до видов центральной части Екатеринбурга с самых нетривиальных панорамных видовых точек.
Как рассказал E1.RU Роман Баянов, все картины нарисованы акварелью. И только в одной он использовал дополнительно угольный карандаш. Здесь собраны работы разного времени, 2013, 2015, но в основном — 2017–2017 годов.
— Если художник работает, рост наблюдается, не хочется старые работы показывать, хочется показать что-то новенькое, свеженькое. У меня так и получилось, — говорит Роман Баянов. — В экспозиции в основном городские пейзажи, но я решил разбавить ее где-то природой, где-то — технический рисунок, например, аэропорт и золотодобывающая драга в Березовском. Они вполне интересно вписались. А выбирал — то, что мне больше нравится, любимые места.
Новая экспозиция разместилась в ресторане на улице Красноармейской, 8. По словам художника, у него давно была идея оформить пространство ресторана. Экспозиция называется «Домашнее сочинение без указанной темы», и она стала своеобразным срезом его творческой деятельности.
Год назад мы побывали у Романа Баянова в гостях, где он показал нам свои картины и рассказал, что когда он идёт писать работу, его часто принимают за рыбака — с толку сбивает этюдник, который в сложенном виде похож на удочку.
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