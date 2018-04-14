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В Ульяновск обещают доставить Стивена Сигала и Дольфа Лундгрена
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В Ульяновск обещают доставить Стивена Сигала и Дольфа Лундгрена 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Стивен Сигал и Дольф Лундгрен могут прибыть в качестве VIP-гостей На I Всемирный Фестиваль боевых искусств, который должен открыться в 2019 году в Ульяновске, сообщает пресс-служба АНО «Улконгресс».
Фестиваль продлится 5 дней, участвовать в нем будут титулованные чемпионы и профессионалы из разных стран мира. Соревнования пройдут примерно по 30-ти видам боевых искусств. Соглашение о проведении мероприятия подписали губернатор Сергей Морозов и президент Международной ассоциации «спорта для всех» (ТАФИСА) в июле 2017 года.
В качестве VIP-гостей на фестиваль хотят привезти звёзд мировой величины. В их числе — известный американский актёр, режиссёр, продюсер, а также мастер боевых искусств, обладатель седьмого Дана Айкидо Стивен Сигал, а также не менее известный американский актёр, режиссёр, продюсер, мастер боевых искусств Дольф Лундгрен.
Заседание оргкомитета фестиваля состоится 16 апреля 2018 года, на нем будут определены список приглашенных, виды спортивных дисциплин и точная дата фестиваля.
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