В Ульяновск обещают доставить Стивена Сигала и Дольфа Лундгрена

Стивен Сигал и Дольф Лундгрен могут прибыть в качестве VIP-гостей На I Всемирный Фестиваль боевых искусств, который должен открыться в 2019 году в Ульяновске, сообщает пресс-служба АНО «Улконгресс».

Фестиваль продлится 5 дней, участвовать в нем будут титулованные чемпионы и профессионалы из разных стран мира. Соревнования пройдут примерно по 30-ти видам боевых искусств. Соглашение о проведении мероприятия подписали губернатор Сергей Морозов и президент Международной ассоциации «спорта для всех» (ТАФИСА) в июле 2017 года.

В качестве VIP-гостей на фестиваль хотят привезти звёзд мировой величины. В их числе — известный американский актёр, режиссёр, продюсер, а также мастер боевых искусств, обладатель седьмого Дана Айкидо Стивен Сигал, а также не менее известный американский актёр, режиссёр, продюсер, мастер боевых искусств Дольф Лундгрен.

Заседание оргкомитета фестиваля состоится 16 апреля 2018 года, на нем будут определены список приглашенных, виды спортивных дисциплин и точная дата фестиваля.