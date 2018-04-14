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В Киеве проходит выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах»
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В Киеве проходит выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — В киевском Музее Ханенко проходит художественная выставка старинных китайских картин-свитков «Дворец в горах», на которой представлено около 300 произведений в жанре архитектурного пейзажа. Большинство картин написано в XIX веке.
Работы были приобретены в Шанхае французскими дипломатами и в 1959 году переданы в музей. Выставку дополняют произведения китайского декоративно-прикладного искусства.
ИА Синьхуа: последние новости
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