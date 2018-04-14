14 апреля Музей Победы в Москве приглашает на экскурсию по просмотру коллекцию легендарных винтовок Мосина

14 апреля исполняется 169 лет со дня рождения одного из самых известных оружейных конструкторов не только у нас в стране, но и в мире — Сергея Ивановича Мосина , создателя легендарной отечественной винтовки, получившей прозвище «трехлинейка». С этой винтовкой наши солдаты сражались в годы Первой мировой, Великой Отечественной и Второй мировой войн. С момента производства и до середины 1950-х годов было выпущено около 37 миллионов единиц этого оружия. Фото: Музей победы

На основной военно-исторической экспозиции Музея Победы среди образцов стрелкового вооружения стран — участниц Второй мировой войны представлены 42 винтовки Мосина всех модификаций. Еще 14 образцов хранится в фондах. Во время интерактивных программ посетители музея могут подержать в руках охолощенные винтовки Мосина, с ними особенно любят фотографироваться дети.