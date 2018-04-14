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Творческий хаос и «снос крыши»: в PERMM откроется выставка «Утопия драконов»
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Творческий хаос и «снос крыши»: в PERMM откроется выставка «Утопия драконов» 

59.ru 3 часа назад
Фото: 59.ru
Выставка воронежского художника Ивана Горшкова «Утопия драконов. Драконы оставили свое жилище, лишь ветер гуляет в пустых стенах» открывается в музее современного искусства PERMM 18 апреля. Это первая музейная выставка художника. Она состоит из трёх частей.
Иван Горшков — 30-летний художник из Воронежа, один из ярких представителей современного искусства, известен как в нашей стране, так и за рубежом. В 2017 году на международной выставке Cosmoscow он заслужил титул «художник года».
— Для меня это первая музейная выставка. Отчетливо назрело желание объединить в одном пространстве разные серии и стратегии, — рассказывает Иван. — Созрела необходимость провести параллели между разными по форме работами, обнаружить их родство, метод художника. На этой выставке объединились три серии: «Гиперпрыжок и муравьед» — коллажи, «Крем-брюле» — скульптуры, и «Утопия драконов» — инсталляция.
Название выставки — это цитата из компьютерной игры, которая рассказывает о фантастическом городе — утопии. Иван сравнивает и свою выставку с городом.
— Выставка — тоже город, где жизнь проходит по своим законам, пусть на первый взгляд и не очевидным, — рассказывает художник. — «Утопия драконов. Драконы оставили свое жилище, лишь ветер гуляет в пустых стенах» — хорошая возможность для широкого зрителя познакомиться с моей художественной стратегией.
Этой выставкой PERMM продолжает показывать региональное современное искусство.
— Для музея большая радость принимать в своих стенах такой проект. Сложно назвать это выставкой, скорее это большой ассамбляж из трех выставочных серий: «Гиперпрыжок и муравьед», «Крем брюле», и «Утопия драконов», — говорит арт-директор музея Наиля Аллахвердиева. — Очень надеюсь что у нас получится создать пространство творческого хаоса и эксперимента, настоящего «сноса крыши» — которые умеет сохранять Иван в своих работах».
Выставка состоит из трёх частей
Выставка откроется 18 апреля в 19:00 на третьем этаже музея. Вход на открытие свободный.
Недавно мы рассказывали, что PERMM представил антологию пермского искусства с конца 70-х годов и до наших дней.
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