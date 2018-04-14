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Москвичи могут посетить День Маяковского
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Москвичи могут посетить День Маяковского 

Москва меняется 1 час назад
В эти выходные, 14 и 15 апреля, в Музее В. В. Маяковского пройдут мероприятия, посвященные памяти литератора.
В 11:00 на Новодевичьем кладбище почитатели поэта возложат венки к его могиле, а в 12:00 на Триумфальной площади начнутся открытые поэтические чтения.
В квартире семьи Маяковских пройдут экскурсии по выставке «Дочка» (посетить ее можно будет и в воскресенье), посвященной жизни Маяковского в США, литературоведы прочтут лекцию «Маяковский. Триумф и трагедия», а вечером можно будет послушать стихи поэта в программе «Открытие Америки».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко/ МрсувМ меняется
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