Москвичи могут посетить День Маяковского

В эти выходные, 14 и 15 апреля, в Музее В. В. Маяковского пройдут мероприятия, посвященные памяти литератора.

В 11:00 на Новодевичьем кладбище почитатели поэта возложат венки к его могиле, а в 12:00 на Триумфальной площади начнутся открытые поэтические чтения.

В квартире семьи Маяковских пройдут экскурсии по выставке «Дочка» (посетить ее можно будет и в воскресенье), посвященной жизни Маяковского в США, литературоведы прочтут лекцию «Маяковский. Триумф и трагедия», а вечером можно будет послушать стихи поэта в программе «Открытие Америки».

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