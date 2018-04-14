Куклы-обереги, живопись и чайный уголок: Арт-базар открылся в Ноябрьске

Самодельные куклы, украшения, национальные костюмы можно не только рассмотреть, но и приобрести. А еще здесь выставлены художественные фото, произведения живописи, работает чайная зона.

Выставка на втором этаже бывшего магазина «Три толстяка» продлится до воскресенья. Арт-базар организовали Бизнес-Инкубатор и местное отделение Союза предпринимателей.

Руководитель Бизнес-Инкубатора Лола Ахадова говорит, что главная задача Арт-базара — представить мастеров и их изделия широкой публике.

— В Ноябрьске немало поклонников ручных изделий, искусства, и мы задумались о том, как организовать показ того, что делают наши мастера, — рассказывает Лола. — Вначале планировали небольшую выставку, но, когда начали ее готовить, сработало сарафанное радио. Нам стали звонить и писать рукодельники, мы поняли, что нужно организовывать масштабный проект. Как правило, те, кто создает такие изделия — самозанятые люди, таланты-самородки. Они социально неактивные, работают из дома, через социальные сети. И на таких площадках, как Арт-базар, могут заявить о себе, показать свое творчество.

Так, психолог Анастасия Корнишина изготавливает славянских обережных кукол. Говорит, они помогают сохранить мир в семье, здоровье, благополучие.

— Куклы на Руси были с незапамятных времен и сопровождали человека всю его жизнь, начиная с самого рождения. Они имели сакральный смысл, их делали своими руками без игл и ножниц, и у каждой было свое назначение, — рассказывает Анастасия.

Есть на выставке и уголок, где представлены работы нашего коллеги, фотохудожника Сергея Кутового. Возле снимков маэстро посетители задерживаются надолго. Сергей обещает показать и свои живописные произведения.

— Думаю, работа «Деревенька» будет уместна на Арт-базаре, — заключает мастер.

Подумали организаторы и о музыкальном сопровождении. Во время открытия для гостей пели артисты из народного ансамбля «Белые росы», сегодня выступит фолк-группа FoxBand.