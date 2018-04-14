Марина Абрамович: какой была «бабушка мирового перформанса»

Выросшая в коммунистической югославской семье, Марина Абрамович стала не только одним из самых выдающихся перформансистов XX века, но и, пожалуй, самым влиятельным художником среди женщин в мире.

Перформанс — вид современного искусства, при котором произведением считается непосредственно художественный акт или процесс.

Страдание, как основа искусства

Вся жизнь Марины Абрамович нераздельно связана с художественным миром. Она уверена, что без страданий и испытаний, встречающихся на пути человека, невозможно создавать настоящие произведения искусства. Именно поэтому красной нитью, связывающей ее перформансы, проходит тема боли и ее преодоления. А в качестве объекта выступает, как правило, ни много ни мало собственное тело художницы. Она подвергает себя страданиям, исследуя возможности физического тела и пределы человеческого разума.

В самом известном своем перформансе «Ритм 0» Абрамович дала зрителям полную свободу, свое пассивное тело и набор случайных предметов, позволив распоряжаться всем этим, как кому захочется. Среди предложенных ею вещей были розы, пистолет, перья, мед, ножницы. Во время перформанса публика поначалу нерешительная стала вести себя более агрессивно, в результате чего одежда художницы оказалась порвана, кожа порезана, а на саму нее был нацелен пистолет. Этот перформанс явился своего рода кульминацией в череде предыдущих художественных актов Абрамович с названиями «Ритм 10», «Ритм 9», «Ритм 8» и т. д., в ходе которых она теряла сознание, калечила себя, задыхалась от недостатка кислорода, испытывая себя в стремлении найти границы своих возможностей.

Испытание доверием

Абрамович не ограничивалась только физическими страданиями. В 1976 году в Амстердаме она познакомилась с Уве Лейсипеном, немецким художником, выступавшим под псевдонимом Улай. В дуэте с ним были придуманы и воплощены перформансы, раскрывавшие сущность моральных качеств человека. В ходе перформанса «Энергия покоя» Марина и Улай, отклоняясь друг от друга, тянули на себя: она — лук, держась за его середину, а он — тетиву, держась за конец стрелы, направленной в сердце Абрамович. Впоследствии Марина называла этот перформанс одним из самых сложных в своей карьере, так как он был полностью построен на доверии между ней и Улаем. Эксперименты художники проводили не только над собой, но и над публикой, устраивая зрителям психологические испытания. Например, обнаженные Абрамович и Улай на несколько часов встали в проеме двери, ведущей в музей. Посетителям необходимо было протискиваться между ними, чтобы попасть внутрь, причем проход был настолько узким, что человек мог зайти только боком, повернувшись лицом к Улаю или Абрамович.

Возвращение к истокам

После жизни в Австралии и Тибете Абрамович увлеклась темой национального самосознания. В 1997 году за перформанс «Балканское барокко» она получила премию Венецианской биеннале. В течение нескольких дней она, облаченная в белое платье, очищала от мяса и мыла щеткой 1500 говяжьих костей, сидя прямо на горе из них. Во время перформанса художница распевала народные балканские песни и рассказывала истории. Таким образом она хотела привлечь внимание к имевшему место в то время конфликту на Балканах. Но Абрамович довольно редко бывает остро политична. Обращаясь к теме тела, она в 2007 году выпускает видео сборник «Балканский эротический эпос», рассказывающий о балканских народных верованиях и традициях, в которых задействованы половые органы человека.

«Я никогда не хотела иметь мужское тело. Мне кажется, что женщины в любом случае сильнее. Сама способность женщины давать жизнь делает её сверхчеловеком, а остальное неважно»

Художник без пола

В своих работах Абрамович почти никогда не затрагивает тему секса и гендерной принадлежности, однако она всегда отдает предпочтение именно женскому началу. «Я — женщина. Я — художник. Но я не художник-феминист. У художников нет пола», — утверждает она, когда речь заходит о женских мотивах в ее искусстве. «Я никогда не хотела иметь мужское тело. Мне кажется, что женщины в любом случае сильнее. Сама способность женщины давать жизнь делает её сверхчеловеком, а остальное неважно». В одном из своих последних перформансов «В присутствии художника» она несколько часов подряд сидела за столом и смотрела садящимся напротив нее людям в глаза. Но когда напротив сел ее бывший возлюбленный Улай, с которым они расстались довольно болезненно, она не выдержала и расплакалась. Амбрамович написала манифест, где призывала «Никогда не влюбляться в художников». Все же у человека, каким бы выдержанным и стойким он ни был, всегда есть лимит психических возможностей.

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