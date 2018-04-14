Портреты на ладонях: гиперреалистичная техника, которая поражает воображение

Рисовать на бумаге — это не его стиль. Учитель младших классов рисует реалистичные портреты на своих руках!

Его зовут Рассел Пауэлл, и он на своих ладонях создает потрясающие шедевры. Учитель-художник рисует как знаменитостей, так и рядовых людей. Все работы Рассела получаются невероятно реалистичными и проработанными, каждая деталь здесь объемна и скрупулезно прорисована. Портрет передает характер и эмоции так, что кажется, будто перед тобой реальные фото, а не картины.

Свои работы художник переносит на бумагу, что называется «ручной штамповкой». Получается, что рисовать ему нужно очень быстро, чтобы краска не начала подсыхать. Согласитесь, получается нечто феноменальное!