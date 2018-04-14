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Портреты на ладонях: гиперреалистичная техника, которая поражает воображение
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Портреты на ладонях: гиперреалистичная техника, которая поражает воображение 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Рисовать на бумаге — это не его стиль. Учитель младших классов рисует реалистичные портреты на своих руках!
Его зовут Рассел Пауэлл, и он на своих ладонях создает потрясающие шедевры. Учитель-художник рисует как знаменитостей, так и рядовых людей. Все работы Рассела получаются невероятно реалистичными и проработанными, каждая деталь здесь объемна и скрупулезно прорисована. Портрет передает характер и эмоции так, что кажется, будто перед тобой реальные фото, а не картины.
Свои работы художник переносит на бумагу, что называется «ручной штамповкой». Получается, что рисовать ему нужно очень быстро, чтобы краска не начала подсыхать. Согласитесь, получается нечто феноменальное!
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