Land Rover не будет широко отмечать свои 70 лет

30 апреля знаменитый британский бренд Land Rover отпразднует свой юбилей.

Именно 70 лет назад на автосалоне в Амстердаме было представлено первое поколение Defender.

Прообраз легендарного автомобиля был нарисован на снегу в французских Альпах. Тем самым был дан старт мероприятиям, посвященным рождению марки. Кроме того, в сети можно увидеть фото представителей Land Rover разных лет на фоне снежных пейзажей.

Сейчас Defender уже не выпускается, однако вскоре ожидается анонс его современной замены. Что это будет пока неизвестно.

Что же касается снежного творения, то в длину оно занимает внушительные 250 метров. Заслуживает внимания и тот факт, что снежная инсталляция была создана художником на высоте 2700 метров. Для этого творцу пришлось проделать пешком более 16 километров.

Остается добавить, что к своему юбилею Land Rover подготовила цикл видеороликов, которые будут появляться в сети. На них будут показаны разные этапы создания Defender.