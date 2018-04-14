Ещё
Пушкинский музей снял экскурсию и отправил в космос
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пушкинский музей снял экскурсию и отправил в космос 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Для российско-японского экипажа, который сейчас работает на Международной космической станции, ГМИИ им. А. С. Пушкина провел виртуальную экскурсию по выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции».
Космонавты смогут увидеть произведения Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского, Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других выдающихся художников золотого века голландской живописи.
Видеопослание начинается с поздравления экипажа МКС с Днем космонавтики от президента Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирины Александровны Антоновой. В своем обращении она рассказала, что общего между изучением искусства и полетом в космос, и как музейные сотрудники выполняют схожие задачи с космонавтами: «Мы узнаем и рассказываем об увиденном всем остальным. Более того, мы интерпретируем то, что увидели, то есть обращаем наше зрение в знание… В Пушкинском музее хранятся экспонаты со всех континентов мира, и одна из наших главных задач, в последнее время, — объединять усилия не только между отечественными музеями, но и музеями мира. Обмены и передача знаний между музеями позволяют многое понять о прошлом, настоящем и, что очень важно, о будущем. Каждый музей продолжает делать то, что делаете вы, уважаемые космонавты».
Ирина Антонова отдельно обратилась к японскому космонавту Норишиге Канаи и рассказала о двух больших выставках Пушкинского музея, которые станут центральным событием перекрёстного года России и Японии. 14 апреля в Токио, а затем 21 июля в Осаке будет показана выставка «Эволюция французского пейзажа из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина», где покажут лучшие работы из всемирно известной части музейной коллекции — произведения импрессионистов и постимпрессионистов. В Москве в сентябре 2018 года пройдёт выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо».
Вести.Ru: последние новости
Марсианские станции, луноходы и ракеты: "Космос" открывается после реконструкции В США украденную 30 лет назад картину Шагала вернули владельцам Общедоступный "Василий Верещагин": Третьяковка продлевает рабочий день
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой29
Классика и гениталии: что не так с нашим театром167
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
10 запоминающихся сериалов3
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение