Город без рекламы: проект, в котором на билбордах красуются классические картины

Художница француженка Этьен Лави решила создать прекрасную серию фотографий для того, чтобы показать существенную разницу между городом, наполненным бесполезной рекламой, и городом, украшенным классической живописью. Свою задумку она назвала: «О, Боже, кто украл мою рекламу?».

Для своего творчества она выбрала два крупных европейских города: Париж и Милан. Они идеально подходят для ее задумки, потому что их архитектурный стиль, да и сама атмосфера, позволяют нагляднее показать вред, наносимый внешнему виду города.

Этьен считает, что замена рекламы на произведения искусства может возвратить городам их былую красоту и неповторимое очарование.

Конечно же, Лави просто фотографировала улицы с билбордами, а потом с помощью фотошопа меняла рекламные плакаты на картины. И хотя, к большому сожалению, таких прекрасных пейзажей, как на ее снимках, в действительности не существует, мы можем продолжать мечтать, что такое все-таки когда-нибудь настанет…