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Модель радиолокационной станции подарили музею ПВО в Балашихе
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Модель радиолокационной станции подарили музею ПВО в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны генерал-лейтенант Андрей Демин подарил музею войск противовоздушной обороны в микрорайоне Заря Балашихи модель передающего центра радиолокационной станции обнаружения воздушных целей на праздновании 40-летия музея.
Музей войск противовоздушной обороны микрорайона Заря — единственный в Европе музей истории войск ПВО. Он основан в 1978 году. Коллекция музея насчитывает более 16 тысяч экспонатов, 400 из которых — реальные образцы боевой техники и вооружения.
Сегодня в честь праздника я подарил музею войск противовоздушной обороны в микрорайоне Заря Балашихи модель передающего центра радиолокационной станции загоризонтного обнаружения воздушных целей. Такие станции уже несут боевое дежурство, позволяют обнаружить самолеты и ракеты за несколько тысяч километров
— Андрей Демин.
Также Андрей Демин подарил музею элемент от транспортного пускового контейнера зенитного
ракетно-пушечного
комплекса
«Панцирь-С». Сотрудников музея с праздником поздравила заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.
От имени главы Балашихи Сергея Юрова разрешите вас поздравить с  40-летием
этого замечательного музея. В этом учреждении вы проводите грандиозную, масштабную работу. Городской округ Балашиха гордится тем, что на его территории находится такой музей
— Лилия Татевосян.
Она добавила, что на Горьковском шоссе планируют установить указатель дороги к музею ПВО после того, как будут завершены работы по реконструкции федеральной трассы. Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о планах развития музея. Он сообщил, что коллекция может пополниться двумя военными самолетами.
Наша задача добиться того, чтобы в нашем музее появились
истребитель-перехватчик
Су-15  — это самый известный перехватчик еще времен Советского Союза и  истребитель-перехватчик
МиГ-25. В планах перед входом в музей сделать постамент с  57-миллимитровой
пушкой, которая есть в нашем музее. На постаменте будут высечены имена 36 Героев Советского Союза и социалистического труда, которые жили и служили в микрорайоне Заря
— Юрий Кнутов.
Завершилось мероприятие праздничным концертом, который подготовили артисты
культурно-досугового
центра «Заря».
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