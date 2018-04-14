Модель радиолокационной станции подарили музею ПВО в Балашихе

Командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны генерал-лейтенант Андрей Демин подарил музею войск противовоздушной обороны в микрорайоне Заря Балашихи модель передающего центра радиолокационной станции обнаружения воздушных целей на праздновании 40-летия музея.

Музей войск противовоздушной обороны микрорайона Заря — единственный в Европе музей истории войск ПВО. Он основан в 1978 году. Коллекция музея насчитывает более 16 тысяч экспонатов, 400 из которых — реальные образцы боевой техники и вооружения.

Сегодня в честь праздника я подарил музею войск противовоздушной обороны в микрорайоне Заря Балашихи модель передающего центра радиолокационной станции загоризонтного обнаружения воздушных целей. Такие станции уже несут боевое дежурство, позволяют обнаружить самолеты и ракеты за несколько тысяч километров

— Андрей Демин.

Также Андрей Демин подарил музею элемент от транспортного пускового контейнера зенитного

ракетно-пушечного

комплекса

«Панцирь-С». Сотрудников музея с праздником поздравила заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова разрешите вас поздравить с 40-летием

этого замечательного музея. В этом учреждении вы проводите грандиозную, масштабную работу. Городской округ Балашиха гордится тем, что на его территории находится такой музей

— Лилия Татевосян.

Она добавила, что на Горьковском шоссе планируют установить указатель дороги к музею ПВО после того, как будут завершены работы по реконструкции федеральной трассы. Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о планах развития музея. Он сообщил, что коллекция может пополниться двумя военными самолетами.

Наша задача добиться того, чтобы в нашем музее появились

истребитель-перехватчик

Су-15 — это самый известный перехватчик еще времен Советского Союза и истребитель-перехватчик

МиГ-25. В планах перед входом в музей сделать постамент с 57-миллимитровой

пушкой, которая есть в нашем музее. На постаменте будут высечены имена 36 Героев Советского Союза и социалистического труда, которые жили и служили в микрорайоне Заря

— Юрий Кнутов.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, который подготовили артисты

культурно-досугового

центра «Заря».