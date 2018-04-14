Челябинцев приглашают познакомиться с культурой Венгрии

Дни венгерской культуры впервые пройдут в Челябинске в конце апреля, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Так, 19 апреля в Историческом музее откроется выставка венгерского архитектора Имре Маковеца «Соединяя небо и землю… ». На выставке родоначальника школы органической архитектуры будут представлены чертежи, графические рисунки, фотографии построек Маковеца, а также деревянная модель римско-католической церкви Святого Духа, построенная в Пакше (1987–1991).

«Концепция предметов завораживает и удивляет. Антропоморфизм в идеях Имре Маковеца соединился с архитектурой: фасады домов — будто лица, потолок в поминальной часовне — человеческие рёбра, — отмечают в пресс-службе музея. — Его интересовало народное искусство — знаки и символы. Он пытался соединить небо и землю в одной плоскости».

Выставка, организованная при поддержке Венгерского культурного центра в Москве и Генерального консульства Венгрии в Екатеринбурге, будет работать до 10 мая. Вход — по билетам на основную экспозицию музея.

А с 20 по 23 апреля в челябинском кинотеатре «Знамя» стартует фестиваль венгерского кино. Зрителям покажут фильм «Мама и др. сумасшедшие родственники», премьера которого в России состоялась на Московском кинофестивале в 2016 году. В столице лента пользовалась большим успехом, в итоге кинотеатрам даже пришлось сделать дополнительные сеансы. В афише также стоят фильмы «Лиза-лиса», «Кинчем-моё сокровище» и «Свинг».

Кроме того, с 20 апреля по 4 мая на Кировке челябинцев будут угощать традиционной венгерской выпечкой с ванилью и корицей — кюртёшкалач.