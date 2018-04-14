«Ну прямо произведение века!»: Тимати похвастался очередной картиной

Популярный рэпер Тимати , питающий страсть к коллекционированию, продемонстрировал своим подписчикам в Инстаграме очередную приобретенную им картину. Правда, полотно снова вызвало диаметрально разную реакцию у увидевших ее пользователей социальной сети.

Знаменитый рэп-исполнитель, продюсер и бизнесмен, как известно, коллекционирует довольно странные на первый взгляд игрушки и картины. Все свои новые приобретения музыкант фотографирует и показывает фанатам в личном микроблоге. И вот недавно в его аккаунте появился очередной снимок, на котором артист решил продемонстрировать предмет, пополнивший его коллекцию, а заодно поблагодарить автора этого произведения искусства. «Ещё один отличный холст в коллекцию!»

Вот только не все почитатели таланта Тимати разделяют его любовь к таким картинам. И хотя приличная часть его подписчиков одобрило покупку рэпера, примерно столько же комментаторов искренне признались, что совершенно не понимают смысла таких художеств. «Что это вообще?» «Классно, куда только эта коллекция помещается» «Прямо хооооолст… Постер… Плакат уж» «Ну прямо произведение века! Неужели у него дом такой ерундой обставлен? Но если это так, то, мистер блек стар, мне вас жаль…» «А что это за направление в искусстве?» «Подтираться сойдёт. Сорри за хейт!» «Тима, пора уже взрослеть!» «Жаль, что модно такое „искусство“… Картина ни о чем. Есть очень много реально талантливых людей которые создают шедевры, а не это нечто!» Кстати, некоторые из пользователей социальной сети обратили внимание еще и, по их мнению, на округлившуюся фигуру Тимати и принялись советовать музыканту заняться своим телом и начать посещать тренажерный зал.

Что примечательно, некоторое время назад музыкант подарил дочери сундук для игрушек стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!