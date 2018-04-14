Петербургский уик-энд: городская афиша на 14 — 15 апреля

От Красной горки до автомобильной выставки — диапазон этих культурных выходных, как видите, чрезвычайно широк. Из неформальных праздников мы предлагаем вам посетить День селедки, а Этнографический музей посвящает этот уик-энд войлочной моде.

«От авангарда до иконописи»

Когда: все выходные, 11.00 — 18.00 Где: Выставочный зал Московского района (пл. Чернышевского, 6)

Вход свободный

В Выставочном зале Московского района открылась выставка памяти одного из лучших петербургских художников-педагогов Андрея Пономарева , который ушел из жизни, не дожив до пятидесятилетия.

В начале творческого пути Пономарев был известен своими авангардными работами. Но потом случился заказ, определивший всю его последующую судьбу. Изготовление копии иконы «Страшный суд» коренным образом изменило мировоззрение мастера. Пономарев проходит обучение в иконописной мастерской при Александро-Невской лавре, а после создает класс древнерусской живописи в детской художественной школе № 13. Также художник работал в мастерской подворья Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря и преподавал в иконописной школе подворья Оптиной пустыни.

На выставке представлены работы художника и его учеников, а также фотографии икон, написанных им в разные годы.

«День селедки»

Когда: все выходные, 13.00 — 16.00 Где: Ледокол «Красин»

Билеты: 200 — 400 руб.

Веселее всего в эти выходные будет на борту ледокола «Красин», пришвартованного у набережной Лейтенанта Шмидта. Здесь с размахом отметят Международный день селедки.

Любимейшая народная рыба требует уважительного отношения. Дети смогут выразить его в ходе конкурса рисунка на асфальте «Селедка, ты рыба моей мечты!», а семейная аудитория — во время состязаний по перетягиванию каната и забрасыванию невода. Конечно, в этот день не обойдется без тематического угощения.

Когда: все выходные, 11.00 — 18.00 Где: Петропавловская крепость

Билеты: 100 — 200 руб.

В Комендантском доме Петропавловской крепости в эти дни рассказывают о жизни и деяниях князя Александра Невского. Государственный музей истории Санкт-Петербурга и Новгородский государственный музей-заповедник предоставили для этой выставки редкости из своих коллекций: археологические материалы, связанные с эпохой, в которую жил Александр Невский (боевые топоры, булавы, кистени, реконструкции сабли и шлема, кольчуги), копии миниатюр Лицевого летописного свода XVI столетия, а также княжеские печати.

«Мир автомобиля — 2018»

Когда: все выходные, 10.00 — 20.00 Где: СКК «Петербургский»

Билеты: 500 руб.

Этот ежегодный смотр — настоящая Мекка для энтузиастов автомобилестроения и автомобильного спорта не только из Санкт-Петербурга, но и всего Северо-Запада. На выставке представлены самые новые разработки автомобильной промышленности — как серийные модели, так и концепты. Кроме того отличным зрелищем станет специальная уличная гонка. Также в программе — демонстрации автомобильной аудиотехники, аксессуаров и тюнинга.

Фестиваль войлока

Когда: все выходные, 11.00 — 16.00 Где: Этнографический музей

Билеты: 100 — 300 руб.

Фестиваль войлока, проходящий в эти выходные в Этнографическом музее, посвящен как российским промыслам, использующим этот материал, так и модным показам на заданную тему.

На специальной выставке будут показаны войлочная скульптура, живопись, одежда, обувь и аксессуары. А на дефиле современной войлочной одежды будут представлены модели, выполненные в сочетании войлока с шерстью и шелком. Отдельно будет работать детская программа с мастер-классами.

«Окно в Швейцарию»

Когда: 14 апреля, 18.00 Где: Санкт-Петербургская капелла

Билеты: 250 — 350 руб.

В Камерном зале Капеллы в рамках фестиваль «Окно в Швейцарию» представят изысканный концерт. На сцену выйдет швейцарская пианистка Аглая Граф, которая исполнит программу, состоящую из сочинений Грига, Шуберта, а также номеров собственного авторства. Это первое выступление пианистки в нашей стране. Между тем Аглая Граф широко известна в музыкальном мире благодаря успешным выступлениям с известными оркестрами Швейцарии, Германии, Великобритании и Китая.

Красная горка в Шуваловском парке

Когда: 15 апреля, 14.00 — 18.00 Где: Ул. Жени Егоровой — Шуваловский парк

Вход свободный

Этот фольклорный праздник придется по душе тем, кто чтит народные традиции и не мыслит себе Пасхальной недели без хороводов, частушек и скатерти-самобранки. Всё это будет на празднике, который начнется у стен Дома детского творчества «Современник» (улица Жени Егоровой, дом 10, корп. 3), откуда участники события двинутся красочным шествием в Шуваловский парк. Организаторы просят желающих принять участие взять с собой термосы с чаем, яйца для катания и куличи, а остальная снедь для этого радостного события уже заготовлена.

интернет-журнал «Интересант»