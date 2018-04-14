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В Псковской области к 800-летию Александра Невского в 2021 году будет открыта диорама «Ледовое побоище»
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В Псковской области к 800-летию Александра Невского в 2021 году будет открыта диорама «Ледовое побоище» 

Псковская губерния 2 часа назад
На пресс-конференции в ТАСС специалисты рассказали о проекте по созданию диорамы «Ледовое побоище», посвященной битве русской дружины с тевтонскими рыцарями в 1242 году. В пресс-конференции приняли участие первый зампредседателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова, замдиректора Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Светлана Успенская, главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, автор диорамы Евгений Емельянов, заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Казаков. «В нашей стране все знают диораму «Оборона Севастополя» или «Бородинская битва». У нас в Ленинградской области есть диорама, посвященная прорыву блокады Ленинграда. И вот возникла идея создать диораму, рассказывающую о битве на Чудском озере, вблизи условного исторического места, где эта битва проходила», — рассказал Владимир Казаков. Диораму разместят в деревне Самолва Гдовского района в музее, строительство которого также планируется завершить к 2021 году. По словам Юлии Белобродовой, уже есть проект здания, примерный план работ по созданию музея. Работа над диорамой в настоящее время идет в Санкт-Петербурге. Проект представляет собой живописное полотно размером 4 на 9 метров, на следующем этапе работ в диораму поместят фигуры воинов и бутафорию. Как рассказал Емельянов, работа над элементами диорамы будет происходить раздельно, а в Пскове они будут собраны в единое целое. Он добавил, что в ближайшее время к работе будут привлечены скульпторы и специалисты по ландшафту. Премьерный показ живописного полотна диорамы состоится 18 апреля в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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