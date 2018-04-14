Российская экспозиция на Musikmesse привлекла внимание поставщиков из Европы и Китая

Около пятидесяти стран-участниц, более ста тысяч квадратных метров и звуки музыки со всех сторон — во Франкфурте-на-Майне открылась крупнейшая в Европе выставка музыкальных инструментов, технического обеспечения, звукового оборудования и музыкального бизнеса MusikMesse Frankfurt. Среди участников — 12 российских компаний, объединенных в коллективную экспозицию под эгидой Минпромторга России , многие их которых впервые представили свою продукцию на международной выставочной арене.

Участие в международных выставках — один из основных подходов в продвижении отечественной музыкальной промышленности и главный ключ к установлению прочных связей с зарубежными партнёрами. Для каждого участника это не просто очередная презентация своей продукции. Это шаг вперёд в продвижении своего бизнеса, готовность к сотрудничеству с зарубежными дистрибьюторами и музыкантами. Надеюсь, что для российских компаний это мероприятие станет стартом для реализации интересных и масштабных проектов, —

отметила заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова в рамках визита на выставку.

Российская экспозиция вызвала живой интерес посетителей выставки. Музыка действительно стирает границы между странами и национальностями. Мануфактура «Балалайкеръ» стала одним из самых популярных экспонентов российского стенда. Сообщество фольклорных музыкантов Франции планируют заключить контракт на закупку инструментов, а поставщики музыкальных инструментов Китая заинтересованы в организации постоянных поставок для школ. Не менее успешной стала выставка и для других производителей традиционных музыкальных инструментов — компании «Тульская гармонь» и Воронежской фабрики музыкальных инструментов АККО.

Для нас это первая выставка за рубежом. До этого мы выставлялись только в России и добились существенного успеха. Теперь пришла очередь покорять зарубежный рынок, поэтому предложение Минпромторга России стать участниками выставки MusikMesse было принято с большим энтузиазмом, —

поделился впечатлением представитель Московского барабанного магазина Музимпорт. —

Я бы сказал, что настоящий фурор произвели барабаны Чужбинова — это барабаны высочайшего качества, которые вручную выполняются мастером Евгением Чужбиновым.

Череда бизнес-встреч, десятки профессиональных контактов и договорённости о сотрудничестве — успех сопутствовал не только производителям российских акустических музыкальных инструментов. Не менее продуктивными выставочные дни стали для компаний, представляющих электронное музыкальное оборудование. Модульные синтезаторы SSSR Labs вызвали интерес журналистов и частных покупателей, а производитель усилителей YERASOV смог обсудить сразу несколько деловых соглашений. Не могли не вызвать интерес публики специальные платы компании Playtronica — они способны любой предмет превратить в музыкальный инструмент. В качестве подтверждения на стенде компании звучали настоящие ананасы.

По мнению Гульназ Кадыровой, российское участие в выставке необходимо сделать постоянным — первая экспозиция дала успешный старт для дальнейшей интеграции на зарубежный музыкальный рынок. Разнообразие брендов как у «Лютнер СПб» или специализированная направленность как у производителя микрофонов завода «Октава» — для каждого из участников выставка стала началом нового рубежа развития музыкальной промышленности.

Также российская делегация посетила завод одного из европейских производителей роялей и пианино Зейлер (Seiler). Поездка позволила оценить современные направления развития производства инструментов, обменяться опытом. В беседе с зарубежными коллегами, стало понятно, что трудности у производителей из Европы и России схожие, и очень важно совместно обсуждать пути их решения. Большой интерес у российской делегации вызвала система обучения кадров, которая гармонично сочетает в себе теоретическое обучение и практику на заводе. На основе опыта Зейлер Минпромторг России рассматривает возможность выстраивать и систему обучения в России, в чем зарубежные партнеры готовы активно помогать.