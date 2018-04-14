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В Новой Третьяковке пройдет выставка «Футбол и не только»
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В Новой Третьяковке пройдет выставка «Футбол и не только» 

Журнал ОК! 1 час назад
Проект познакомит посетителей с такими уникальными и редко экспонирующимися скульптурами, как «Прыжок с шестом» И. М. Чайкова, работами А. А. Дейнеки «Эстафета», «Стометровка», «Перед стартом», статуей «Заслуженный мастер спорта М. Исакова» Е. А. Янсон-Манизер. В состав выставки включены произведения, которые давно считаются скульптурной классикой: «Девушка с веслом» И. Д. Шадра, «Физкультурница» Е. А. Янсон-Манизер, «Футболисты» А. А. Дейнеки, «Хоккеисты» И. М. Чайкова.
Фотография: DR Композиция «Девушка с веслом»
Когда: 19 апреля — 9 сентября
Где: Крымский Вал, 10, Новая Третьяковка, зал 24 и залы постоянной экспозиции
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