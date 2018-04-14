Музей Победы организовал «Весенний бал» и запустил поисковую операцию

В субботу, 14 апреля, в Музее Победы состоялся традиционный «Весенний бал», собравший в величественном Зале Полководцев почти 200 участников.

Помогала в организации красочного музыкального события Школа исторических бальных танцев Вячеслава Гуральника «Возрождение». Участие в «Весеннем балу» приняли патриотические и исторические клубы Москвы и Московской области. Все костюмы, в которые были одеты кавалеры и их дамы, шились на заказ.

— Все представленные костюмы шьются исключительно на заказ, — рассказывает сотрудница школы Екатерина Гуральник. — Создают их профессиональные швеи, даже выкройки делаются по книгам тех эпох.

Организаторы особо отмечают, что на этом событии воссоздаются бальные традиции XIX века и начала XX века. Так, участники танцевали полонез, падеграс, мазурку, испанскую кадриль, котильон и, конечно же, вальс.

— Одними танцами все не обошлось, — продолжает Гуральник. — Был также чтец из народа, которые читал весенние стихотворения. И самое главное — розыгрыш «Королева бала».

Кроме этого, Музей Победы совместно с Поисковым движением России и Студией имени Грекова запустил проект «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Он призван рассказать об историях неизвестных солдат, изображенных на полотнах времен Великой Отечественной Войны.

— Это касается фронтовых зарисовок солдат. Первая коллекция была обнаружена волгоградскими поисковиками в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Придя туда, они увидели множество портретов. Стали смотреть и искать, как сложились судьбы тех, кто изображен на полотнах. Потом обнаружили, что в Музее Победы тоже есть коллекция подобных зарисовок, — рассказал пресс-секретарь Поискового движения России Игнат Куснарев.

По его словам, в рамках проекта планируется не только прослеживать судьбу тех, кто изображен на портретах, но и искать их родственников. Им будет вручаться вся собранная информация.