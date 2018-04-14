Сянган продемонстрировал превосходство на Международной выставке изобретений в Женеве

Сянган, 14 апреля / Синьхуа / — На 46-й Международной выставке изобретений в Женеве Сянган получил большое число наград, включая главную награду всей выставки, присужденную Сянганскому политехническому университету. Об этом сегодня вечером сообщила пресс-служба администрации САР Сянган.

Сянганская федерация изобретений и инноваций направила для участия в женевской выставке делегацию в составе свыше 100 человек, представившую в общей сложности 98 изобретательских проектов. Демонстрировавшиеся на выставке сянганские проекты завоевали большое число призов среди свыше 800 проектов со всего мира. В том числе Сянганский политехнический университет за изобретенные линзы очков, эффективно задерживающие прогрессирование близорукости у детей, получил главную награду всей выставки. —0—