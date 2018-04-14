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С 18 по 20 апреля в Гостином дворе пройдет выставка «Интерфлора — Зелёный город»
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С 18 по 20 апреля в Гостином дворе пройдет выставка «Интерфлора — Зелёный город» 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Событие соберёт ведущих специалистов области, познакомит с новыми технологиями и материалами, поможет установить полезные контакты.
Специалисты по ландшафтной архитектуре и системному обустройству и озеленению среды представят интересные проекты, новые материалы и технологии, проведут полезные мастер-классы. В рамках выставки пройдёт конкурс «Зелёный город» и ландшафтный форум «Городской парк».
Подробную информацию о деловой программе и других мероприятиях можно узнать на официальном
сайте
выставки.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение С 18 по 20 апреля в Гостином дворе пройдет выставка «Интерфлора — Зелёный город» появились сначала на Москва Меняется.
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