С 18 по 20 апреля в Гостином дворе пройдет выставка «Интерфлора — Зелёный город»

Событие соберёт ведущих специалистов области, познакомит с новыми технологиями и материалами, поможет установить полезные контакты.

Специалисты по ландшафтной архитектуре и системному обустройству и озеленению среды представят интересные проекты, новые материалы и технологии, проведут полезные мастер-классы. В рамках выставки пройдёт конкурс «Зелёный город» и ландшафтный форум «Городской парк».

Подробную информацию о деловой программе и других мероприятиях можно узнать на официальном

сайте

выставки.

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