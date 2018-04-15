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15 апреля в Раменском проведут трансляцию международного молодёжного проекта «Таланты России»
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15 апреля в Раменском проведут трансляцию международного молодёжного проекта «Таланты России» 

Ревизор.ru 49 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Конкурс будет проходить по таким номинациям, как «Вокал», «Цирковое искусство», Инструменты, «Театр/Театр мод», «Хореография». Данный проект осуществляется с экспертным участием Театрального института им. Бориса Щукина, Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), Российской государственной цирковой компании (РОСГОСЦИРК), Российского университета театрального искусства (ГИТИС), Российской академии музыки им. Гнесиных, Московского государственного института культуры (МГИК), ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова. Этот проект, который существует с 2014 года, даёт возможность участникам встать на путь профессионального развития.
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