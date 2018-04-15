Настенные рисунки в провинции Цзянси

Дэсин, 14 апреля / Синьхуа / — В деревню Хуанчжушань городского округа Дэсин /провинция Цзянси, Восточный Китай/ недавно пригласили профессиональных художников, чтобы расписать яркими красками стены домов. (Синьхуа/Цай Ян)

Дэсин, 14 апреля /Синьхуа/ — В деревню Хуанчжушань городского округа Дэсин /провинция Цзянси, Восточный Китай/ недавно пригласили профессиональных художников, чтобы расписать яркими красками стены домов. (Синьхуа/Цай Ян)

Дэсин, 14 апреля /Синьхуа/ — В деревню Хуанчжушань городского округа Дэсин /провинция Цзянси, Восточный Китай/ недавно пригласили профессиональных художников, чтобы расписать яркими красками стены домов. (Синьхуа/Цай Ян)

Дэсин, 14 апреля /Синьхуа/ — В деревню Хуанчжушань городского округа Дэсин /провинция Цзянси, Восточный Китай/ недавно пригласили профессиональных художников, чтобы расписать яркими красками стены домов. (Синьхуа/Цай Ян)

Дэсин, 14 апреля /Синьхуа/ — В деревню Хуанчжушань городского округа Дэсин /провинция Цзянси, Восточный Китай/ недавно пригласили профессиональных художников, чтобы расписать яркими красками стены домов. (Синьхуа/Цай Ян)

Дэсин, 14 апреля /Синьхуа/ — В деревню Хуанчжушань городского округа Дэсин /провинция Цзянси, Восточный Китай/ недавно пригласили профессиональных художников, чтобы расписать яркими красками стены домов. (Синьхуа/Цай Ян)