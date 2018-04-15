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Выставка картин и каллиграфии в Чэнду
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Выставка картин и каллиграфии в Чэнду 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)
Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)
Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)
Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)
Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)
Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)
Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)
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