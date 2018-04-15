Выставка картин и каллиграфии в Чэнду

Чэнду, 14 апреля / Синьхуа / — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)

Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)

Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)

Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)

Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)

Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)

Чэнду, 14 апреля /Синьхуа/ — Выставка картин и каллиграфических произведений, выполненных в технике ксилографии, проходит в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа /Сюэ Юйбинь)