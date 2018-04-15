В Лондоне проходит выставка «Удивительные бабочки»

Лондон, 15 апреля / Синьхуа / — Выставка «Удивительные бабочки», проходящая в Музее естественной истории в Лондоне, привлекает большое количество посетителей. Выставка продлится до 16 сентября. (Синьхуа)

Лондон, 15 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Удивительные бабочки», проходящая в Музее естественной истории в Лондоне, привлекает большое количество посетителей. Выставка продлится до 16 сентября. (Синьхуа)

Лондон, 15 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Удивительные бабочки», проходящая в Музее естественной истории в Лондоне, привлекает большое количество посетителей. Выставка продлится до 16 сентября. (Синьхуа)

Лондон, 15 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Удивительные бабочки», проходящая в Музее естественной истории в Лондоне, привлекает большое количество посетителей. Выставка продлится до 16 сентября. (Синьхуа)

Лондон, 15 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Удивительные бабочки», проходящая в Музее естественной истории в Лондоне, привлекает большое количество посетителей. Выставка продлится до 16 сентября. (Синьхуа)