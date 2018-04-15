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В Лондоне проходит выставка «Удивительные бабочки»
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В Лондоне проходит выставка «Удивительные бабочки» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Лондон, 15 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Удивительные бабочки», проходящая в Музее естественной истории в Лондоне, привлекает большое количество посетителей. Выставка продлится до 16 сентября. (Синьхуа)
Лондон, 15 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Удивительные бабочки», проходящая в Музее естественной истории в Лондоне, привлекает большое количество посетителей. Выставка продлится до 16 сентября. (Синьхуа)
Лондон, 15 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Удивительные бабочки», проходящая в Музее естественной истории в Лондоне, привлекает большое количество посетителей. Выставка продлится до 16 сентября. (Синьхуа)
Лондон, 15 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Удивительные бабочки», проходящая в Музее естественной истории в Лондоне, привлекает большое количество посетителей. Выставка продлится до 16 сентября. (Синьхуа)
Лондон, 15 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Удивительные бабочки», проходящая в Музее естественной истории в Лондоне, привлекает большое количество посетителей. Выставка продлится до 16 сентября. (Синьхуа)
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